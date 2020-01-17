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На фоне заявления Гончарука Рада разошлась до февраля

Пятница, 17 января 2020, 13:10
На фоне заявления Гончарука Рада разошлась до февраля

Верховная Рада девятого созыва закрыла последнее заседание второй сессии в стенах парламента и вернется в сессионный зал 4 февраля 2020 года.

Источник: заседание Верховной Рады 17 января

Детали: Следующую неделю народные депутаты будут работать с избирателями. По словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, вторая сессия завершит свою работу 24 января.

Следующее заседание парламента начнется в 10.00 4 февраля.

16 января Рада поддержала календарный план третьей сессии, которая будет длится от 4 февраля по 17 июля 2020 года.

Парламентарии запланировали с февраля по июль 12 недель пленарных заседаний, 7 недель выделили для работы в комитетах, депутатских фракциях и группах, 5 недель - для работы с избирателями.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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