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Порошенко обещали поддержку Трампа на выборах за расследование против Burisma – Парнас

Пятница, 17 января 2020, 14:26

Соратник личного адвоката Трампа Лев Парнас заявил, что во время встречи с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в прошлом году перед президентскими выборами, Порошенко предлагали поддержку президента США на выборах в обмен на объявление о расследовании в отношении компании Burisma.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Парнас заявил в интервью CNN.

Журналист попросил Парнаса рассказать о двух случаях, когда украинской стороне было объявлено о quid pro quo - "услуге за услугу".

"Я думаю, было больше двух раз", - сказал Парнас.

Первый раз, по его словам, произошел во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, на которой Порошенко сказали, что если он объявит о расследовании по Байдену и украинской энергетической компании Burisma, "Трамп или пригласит его в Белый дом, или сделает заявление для него, или начнет поддерживать его на посту президента".

Второй раз, по словам Парнаса, произошел после того, как Владимир Зеленский победил на выборах. Белый дом знал, что присутствие администрации Трампа на инаугурации Зеленского будет полезным, и на встрече с помощником Зеленского Парнас передал ему сообщение.

"Я сказал им, очень строго и сурово, несколько вещей: что Зеленскому нужно было немедленно сделать заявление буквально в тот же вечер или в течение 24 часов, что они начинают расследование по Байдену", - сказал Парнас.

По его словам, украинской стороне было сказано: если она откажется сделать это, между Украиной и США "не будет отношений". Он также сказал помощнику Зеленского, что Украине необходимо "избавиться от определенных лиц, являющихся врагами президента Трампа".

Ранее Парнас заявлял, что Трамп грозил заморозить всю помощь Украине, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПорошенко
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