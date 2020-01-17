За год на Донбассе погибли почти 130 военных, ранены более 700 – ОГП

В течение 2019 года и в января 2020 года в результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения. По каждому факту гибели открыто производство.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Прямая речь: "В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно".

Детали: В ОГП отметили, что ведомство контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

В частности, в ОГП сообщили, что следователи нацполиции открыли производство по факту обстрела боевиками "ДНР" 15 января 2020 промышленной зоны. Авдеевка, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ.

Также сообщается, что по факту гибели украинского вийськового16 января 2020 в с. Новозвановка Попаснянского р-на Луганской области уголовное производство ведет СБУ.