Где купаться на Крещение в Киеве: полный список локаций

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Пятница, 17 января 2020, 17:04
Автор фото: Эльдар Сарахман, УП

19 января христиане отмечают Крещение Господне. Традиционно в этот день в Киеве проходит освящение воды и купание в открытых водоемах.

Источник: Официальный портал Киева

Детали: Торжественные купания для всех желающих будут проходить возле Свято-Покровского храма УПЦ на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни Крещения Господня ПЦУ в 14:00.

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и дежурство медработников.

В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Полный список:

В Днепровском районе:

  • пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
  • пляж "Венеция" (остров Долобецкий)
  • пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
  • пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)
  • пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
  • пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)
  • пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Оболонском районе:

  • пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)
  • место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);
  • Парк "Наталка" (Оболонская набережная)
  • пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

В Деснянском районе:

  • пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

В Голосеевском районе:

  • пляж "Галерная" (ул. Набережно-Корчеватская).

Кроме этого, искупаться можно будет в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданское (пр. Степана Бандеры).

Украинская правда
Темы: Киев празднования


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