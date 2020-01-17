Где купаться на Крещение в Киеве: полный список локаций
19 января христиане отмечают Крещение Господне. Традиционно в этот день в Киеве проходит освящение воды и купание в открытых водоемах.
Источник: Официальный портал Киева
Детали: Торжественные купания для всех желающих будут проходить возле Свято-Покровского храма УПЦ на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни Крещения Господня ПЦУ в 14:00.
В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и дежурство медработников.
В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.
Полный список:
В Днепровском районе:
- пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
- пляж "Венеция" (остров Долобецкий)
- пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
- пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)
- пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
- пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)
- пляж "Центральный" (Труханов остров).
В Оболонском районе:
- пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)
- место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);
- Парк "Наталка" (Оболонская набережная)
- пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).
В Деснянском районе:
- пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).
В Голосеевском районе:
- пляж "Галерная" (ул. Набережно-Корчеватская).
Кроме этого, искупаться можно будет в Х-Park (парк "Муромец") и на озере Иорданское (пр. Степана Бандеры).