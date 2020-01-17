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Посол ЕС рассказал, в чем Украина лучше Евросоюза

Пятница, 17 января 2020, 16:11
Посол ЕС рассказал, в чем Украина лучше Евросоюза

Большие преимущества Украины – это ее земля и возможности для выращивания органических продуктов питания. Также Украина "опережает Европу по драйву".

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

На вопрос о том, есть ли то, в чем Украина уже лучше ЕС, дипломат ответил: "Да! Это ваша земля. Конечно, не только, но это важно. Сейчас органические продукты очень популярны повсюду в Европе, но в Украине я был очень впечатлен возможностями вашей страны в этом вопросе".

"А если говорить глобально, то Украина уже сейчас опережает Европу по драйву. Тот драйв, та динамика, которые есть у вашей страны – это фантастика!" – добавил посол.

Маасикас также поделился, что он ­– большой поклонник Гоголя и его произведений. "И я действительно хочу посетить Миргород. Хочу увидеть те места, где происходило то, о чем он писал", – говорит дипломат.

"Но это не все. Как вы знаете, я из Эстонии. Поэтому я хочу увидеть украинский регион, который стал частью Советского союза позже, чем моя страна, и был под советской властью даже более короткий период, чем Эстония. И поэтому я обязательно съезжу в Закарпатье!" – рассказал дипломат.

Подробнее в интервью"Стереотипы, сладкое, драйв и пиво: посол Евросоюза поделился впечатлениями от Украины".

Темы: ЕСУкраина
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