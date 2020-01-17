Власти предлагают наказывать СМИ за фейки штрафами и тюрьмой – проект закона

Министерство культуры, молодежи и спорта готовит правительству проект закона "О противодействии дезинформации", который планируют внести в парламент до марта 2020 года, который вводит административную и уголовную ответственность.

Источник: презентация на сайте министерства

Детали: В частности предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы.

Проектом закона предусмотрено установление административной ответственности за распространение дезинформации, нарушение правил опровержения, и установление уголовной ответственности за системное и умышленное массовое распространение дезинформации.

Так распространение дезинформации, при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, влечет наложение штрафа в размере 1000 минимальных зарплат (с 1 января МЗП составляет 4700 гривен, соответственно – 4,7 млн грн) за каждый случай нарушения.

В свою очередь распространение дезинформации, при отсутствии добровольного опровержения, будет караться наложением штрафа в размере 2000 МЗП (9,4 млн грн) за каждый случай.

Отмечается, что штрафы будут применяться исключительно судом, при условии удовлетворения заявления уполномоченного по вопросам информации.

Предусматриваются также еще ряд штрафов, в частности за смену адреса материала с дезинформацией (23,5 тысячи грн).

Указано, что уголовная ответственность за систематическую массовую дезинформацию вводится "на период отсутствия полного контроля Украины по государственной границей"

Так за систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных сообщений о фактах, событиях или явлениях, представляющих угрозу национальной безопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состоянию окружающей среды предлагают наказывать штрафом от 5000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (85000-170000 грн) или исправительными работами от 1 до 2 лет по месту работы осужденного.

За распространение дезинформации с использованием ботов или фейковых аккаунтов предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. За финансирование массовой дезинформации – заключение от 3 до 5 лет.

Повторная массовая дезинформация или организованная дезинформация, которая привела к тяжелым последствиям, нанесла материальный ущерб в крупном раз мере, влечет за собой заключение на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Определено, что массовым распространением информации или распространением с помощью средств распространения массовой информации является распространение информации через СМИ или другие средства с доступом для неограниченного или неопределенного круга лиц или с возможностью получения доступа любому лицу с любого места и в любое время по своему выбору, в том числе по соглашению или разрешению соответствующего распространителя массовой информации.

Среди прочего законопроектом предлагается ввести обязательное обучение основам медиаграмотности в школах, высших учебных заведениях, при повышении квалификации госслужащих и тому подобное.

Предлагается ввести индекс доверия как специальный "знак качества", подтверждающий соблюдение медиа принципов журналистской этики и требований по проверке информации, который впрочем будет присваиваться СМИ после проверки на основании его добровольного обращения.

Планируется обязать распространителей массовой информации размещать собственные идентификационные данные в доступном для получателей информации месте (на главной странице своего веб-сайта или начале собственной веб-страницы, в разделе информации о владельце аккаунта на платформе общего доступа к информации или в сервисах обмена мгновенными сообщениям, в других доступных для получателя информации местах).

Предлагается введение единой пресс-карты для подтверждения профессионального статуса журналиста.

Дополнительно: В феврале министерство планируют публичное обсуждение законопроекта. Также запланированы рабочие сессии по решению проблемных вопросов документа и его доработке.