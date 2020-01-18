Трамп отреагировал на заявления Парнаса

1468 просмотров
Суббота, 18 января 2020, 00:35

Президент США Дональд Трамп опроверг заявления бывшего бизнес-партнера личного юриста президента США Льва Парнаса о том, что Трамп знал, что Украину оказывалось давление с требованием начать расследование в отношении его конкурента Джо Байдена.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Трампа: "Очередной обман. Возможно, он хочет получить соглашение для себя".

Детали: Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Парнас - "лицо, освобождена под залог за федеральные преступления и пытается уменьшить свой возможный срок заключения".

Напомним:

  • Парнас заявлял, что Трамп грозил заморозить всю помощь Украине, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.

Темы: США Трамп импичмент


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во время ударов Ирана по базам в Ираке пострадали 11 американских военных 17 января 2020, 09:32
Выборы в ОРДЛО только после вывода российских войск – США в ОБСЕ 17 января 2020, 02:14
Пристайко о заявлениях Парнаса: "Пытается спасти себя" 17 января 2020, 01:36
Все новости
Главные новости
"Вы глубоко в экономике": Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку
Украина в третий раз просит у Ирана "черные ящики" самолета МАУ
Глава одесской налоговой, пойманная на взятке, вышла из СИЗО
Зеленский требует от силовиков за 2 недели найти, кто прослушивал Гончарука
Все новости
исследование

Как возникли животные, растения и люди: странная бактерия может решить одну из величайших загадок

здоровье

Вакцина против гриппа может помочь побороть рак

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів