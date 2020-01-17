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Трамп отреагировал на заявления Парнаса

Пятница, 17 января 2020, 23:35
Трамп отреагировал на заявления Парнаса

Президент США Дональд Трамп опроверг заявления бывшего бизнес-партнера личного юриста президента США Льва Парнаса о том, что Трамп знал, что Украину оказывалось давление с требованием начать расследование в отношении его конкурента Джо Байдена.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Трампа: "Очередной обман. Возможно, он хочет получить соглашение для себя".

Детали: Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Парнас - "лицо, освобождена под залог за федеральные преступления и пытается уменьшить свой возможный срок заключения".

Напомним:

  • Парнас заявлял, что Трамп грозил заморозить всю помощь Украине, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.

Темы: СШАТрампимпичмент
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