Трамп отреагировал на заявления Парнаса
Пятница, 17 января 2020, 23:35
Президент США Дональд Трамп опроверг заявления бывшего бизнес-партнера личного юриста президента США Льва Парнаса о том, что Трамп знал, что Украину оказывалось давление с требованием начать расследование в отношении его конкурента Джо Байдена.
Источник: "Голос Америки"
Прямая речь Трампа: "Очередной обман. Возможно, он хочет получить соглашение для себя".
Детали: Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Парнас - "лицо, освобождена под залог за федеральные преступления и пытается уменьшить свой возможный срок заключения".
Напомним:
- Парнас заявлял, что Трамп грозил заморозить всю помощь Украине, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.