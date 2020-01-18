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В КГГА призвали минимизировать использование личного транспорта

Суббота, 18 января 2020, 00:07
В КГГА призвали минимизировать использование личного транспорта

В Киевской городской государственной администрации призвали украинцев минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды ( Зафиксированы превышения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ - ред. ) является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик".

Детали: Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украински).



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Темы: КГГАКиев
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