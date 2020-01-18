МВФ ожидает выполнения Украиной предварительных условий для новой программы

Для запуска новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда для Украины в размере $ 5,5 млрд. Киев должен выполнить предварительно установленные условия.

Источник: Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне (Staff level agreement - англ.), Которая предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это означать момент для созыва нашей Исполнительного совета".

Что предшествовало: 7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов.

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Напомним: