В Пентагоне заверили, что США не планируют выводить свои войска из Ирака
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Суббота, 18 января 2020, 05:03
Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что США не планируют вывод своего воинского контингента из Ирака.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Сейчас у нас нет планов по выводу войск из Ирака.
Мы продолжаем разговаривать с нашими иракскими хозяевами. Мы все хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака.
Наша надежда и наша цель сейчас состоит в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и преобразовании Ирака в процветающую страну".
Детали: Хоффман отметил, что "очевидным" тот факт, что американские войска в Ираке - это "силы добра", а их присутствие в Ираке "позволяет НАТО также участвовать в выполнении миссии по борьбе с ИД".
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