В Пентагоне заверили, что США не планируют выводить свои войска из Ирака

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Суббота, 18 января 2020, 05:03

Помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что США не планируют вывод своего воинского контингента из Ирака.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас у нас нет планов по выводу войск из Ирака.

Мы продолжаем разговаривать с нашими иракскими хозяевами. Мы все хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака.

Наша надежда и наша цель сейчас состоит в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и преобразовании Ирака в процветающую страну".

Детали: Хоффман отметил, что "очевидным" тот факт, что американские войска в Ираке - это "силы добра", а их присутствие в Ираке "позволяет НАТО также участвовать в выполнении миссии по борьбе с ИД".

Темы: США Ирак армия


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