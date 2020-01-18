Украина пожаловалась на противоправные действия РФ в Азовском и Черном морях

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Суббота, 18 января 2020, 08:58

Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию (IMO) на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.

Источник: сообщение посольства Украины в Великобритании, пишет Укринформ

Дословно: "Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность РФ, препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Детали: Совместный документ Украины и Грузии поддержали делегации стран ЕС и США.

Накануне в Лондоне в ходе заседания седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Украина выразила протест в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

Украина настаивает, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.

Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) - международная межправительственная организация, специализированное учреждение ООН.

Деятельность ИМО направлена ​​на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения судами окружающей среды, в первую очередь, морской. 

Темы: Черное море Росcия Украина


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