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Крещение пройдет в климатическом тренде - без мороза и снега

Суббота, 18 января 2020, 08:30
Крещение пройдет в климатическом тренде - без мороза и снега

18 января в большинстве областей Украины ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В связи с туманом объявлен I уровень опасности, сообщили синоптики.

 
Прогноз погоды на 18 января

По прогнозам Диденко, 18-19 января в Украине ожидаются с сухой и даже часто солнечной погодой.

Дословно: "Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4...-9 градусов, днем 18 января ​​0-5 тепла, 19 января от -2 до +3".

"В Киеве второй Сочельник и Крещение вырвутся из плена стереотипов и пройдут в ногу с современными климатическими трендами - морозы трещать не будут, горки снегом не засыплет. В Киеве будет сухо. Ночью 0...3 мороза, днем ​​18 января +1...+3 градуса, 19 января около нуля".

 
Прогноз погоды на 19 января

Детали: Как отмечает Диденко, следующая неделя в Украине ожидается теплой, однако во второй половине усилится ветер и увеличится количество осадков. 

Украинская правда
Темы: погода
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