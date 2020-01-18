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В Нацгвардии уверяют, что влияния НГУ в разведке не прибавится

Суббота, 18 января 2020, 10:18
В Нацгвардии уверяют, что влияния НГУ в разведке не прибавится

В Национальной гвардии Украины опровергли заявления экспертов "Центра противодействия коррупции" о возможном изменении статуса Нацгвардии в результате принятия законопроекта № 2412 "О разведке".

Источник: заявление пресс-службы НГУ, распространенное 18 января

Детали: По утверждению НГУ, сообщение Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Нацгвардии в проведении разведывательных мероприятий являются ложными и основаны на "поверхностном, непрофессиональном изучении законопроекта №2412-д", распространенная экспертами информация "не содержит экспертного обоснования, базируясь на предположениях и манипуляции смыслами, вырванными из контекста", а совершение таких действий "направлено на расшатывание общества и подрыв национальных интересов".

Дословно: "Согласно законопроекту №2412-д, Нацгвардия Украины не имеет права быть органом разведки. При этом Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач и в пределах определенных законодательством полномочий осуществлять деятельность с целью разведывательного обеспечения применения НГУ в частности, в районе операции Объединенных сил.

"Главой VIII законопроекта предлагается внедрение осуществления широкого демократического гражданского контроля и надзора за субъектами разведывательного сообщества. Разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление Нацгвардии этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне ООС и сохранить жизнь личного состава" , заявили в НГУ.

"Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования Нацгвардией Украины полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д сообщаем, что согласно ч.2 ст.9 законопроекта определено, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения НГУ", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, не относящихся к выполнению задач определенных Законом Украины "О Нацгвардии Украины".

Детали: В НГУ также отметили, что частью 2 ст.19 Конституции Украины определено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Предыстория:

Ранее в ЦПК заявили, что Нацгвардию, подчиненную Министерству внутренних дел, хотят наделить чрезвычайными полномочиями, а именно статусом субъекта системы военной разведки с тайным бюджетом и агентами за пределами Украины.

В случае, если законопроект будет принят, в МВД будет создана полноценная параллельная система военных и правоохранительных формирований теперь уже с возможностями разведки, отметили в ЦПК. 

По данным экспертов ЦПК, согласно нормам проекта закона №2412, Нацгвардию смогут привлекать к выполнению разведывательных задач в военной сфере, а формулировки "настолько широки и обобщающи, что на практике это может выйти за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребление".

В настоящее время исключительная компетенция в вопросах военной разведке закреплена за разведывательным органом Минобороны.

Президент предлагал добавить к субъектам военной разведки еще отдельные воинские части и органы управления военной разведки Вооруженных Сил. Однако Комитет ВР решил дополнить этот перечень еще и подразделениями Нацгвардии. 

Украинская правда

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Темы: НацгвардиязаконодательстворазведкаМВД
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