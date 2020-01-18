МИД РФ признал, что Красная армия не принесла Польше свободу

МИД России отреагировал на заявление польских дипломатов о том, что освобождение Варшавы от нацизма Советским Союзом не принесло стране свободу, заявив, что Красная армия спасла полякам жизни, а за свободу надо было бороться самим.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление российского МИД стало реакцией на твит посольства Польши в РФ, в котором говорилось, что освобождение от нацистской оккупации принесло стране не свободу, а советский террор.

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес Польше террор, преступную и чрезмерную эксплуатацию. Красная Армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы!" - заявили польские дипломаты.

В ответ МИД РФ отметил в Twitter, что "освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизни. Свободу надо было отстаивать самим".

"Дождались официального подтверждения, что вход Красной Армии в 45 году не был связан с приходом в Польшу свободы. Это правильный шаг в направлении совместной правды о 1945 году. Спасибо", - отреагировало на сообщение российского министерства посольство Польши.