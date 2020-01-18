Евросоюз сократил финансовую помощь Турции - СМИ

Европейский Союз решил в 2020 году на 75% уменьшит сумму средств, предусмотренных как выплаты Анкаре в рамках программы по сближению с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом говорится в письме верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля к Европарламенту, с которым ознакомились издание рупы Funke.

По данным Еврокомиссии, Турция получит в этом году только 168 млн евро из фондов так называемой программы ІРА по сближению с ЕС. 150 млн из этих средств должны пойти на развитие демократии и правового государства, 18 млн - на реализацию программ по сельскому хозяйству.

Еврокомиссия пока не прокомментировала возможные сокращения выплат Турции.

Причинами такого решения Боррель назвал спорную газодобычу Турции у побережья Кипра, а также военную операцию Анкары на северо-востоке Сирии, которая началась в октябре прошлого года.

При этом выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по вопросам беженцев, не сокращены.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС длительное время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 миллиарда евро.

Этими средствами ЕС хочет поддержать процессы реформ в странах, которые являются кандидатами на вступление в блок, и повысить их конкурентоспособность.