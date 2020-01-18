Военные объяснили "минирование" побережья Азовского моря

Командование Объединенных сил опровергло информацию о якобы установление минных полей вдоль участка побережья Азовского моря.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря".

"Меры по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - заявили в штабе.

Предыстория:

Ранее в СМИ со ссылкой на сообщение ООС появилась информация, что моряки корабельно-катерного состава группы выполнили план по отработке алгоритма действий расчетов по загрузке морских донных мин на суда.

"Очень скоро для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря", говорилось в сообщении.