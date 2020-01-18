Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные объяснили "минирование" побережья Азовского моря

Суббота, 18 января 2020, 11:52
Военные объяснили минирование побережья Азовского моря

Командование Объединенных сил опровергло информацию о якобы установление минных полей вдоль участка побережья Азовского моря.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря".

"Меры по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - заявили в штабе.

Предыстория:

Ранее в СМИ со ссылкой на сообщение ООС появилась информация, что моряки корабельно-катерного состава группы выполнили план по отработке алгоритма действий расчетов по загрузке морских донных мин на суда.

"Очень скоро для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря", говорилось в сообщении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСАзовское мореармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: