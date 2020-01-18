Военные объяснили "минирование" побережья Азовского моря

1617 просмотров
Суббота, 18 января 2020, 12:52

Командование Объединенных сил опровергло информацию о якобы установление минных полей вдоль участка побережья Азовского моря.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря".

"Меры по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - заявили в штабе.

Предыстория:

Ранее в СМИ со ссылкой на сообщение ООС появилась информация, что моряки корабельно-катерного состава группы выполнили план по отработке алгоритма действий расчетов по загрузке морских донных мин на суда.

"Очень скоро для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря", говорилось в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООС Азовское море армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: Украинские позиции обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм 18 января 2020, 07:06
За год на Донбассе погибли почти 130 военных, ранены более 700 – ОГП 17 января 2020, 16:00
Боевики 12 раз открывали огонь – ООС 17 января 2020, 07:16
Все новости
Главные новости
В Нацгвардии уверяют, что влияния НГУ в разведке не прибавится
Палата представителей США показала новые документы по делу импичмента Трампа
В КГГА призвали минимизировать использование личного транспорта
"Вы глубоко в экономике": Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку
Все новости
мир

Котики иногда едят трупы людей

Истории успеха

Как "Издательство Старого Льва" продает украинскую книжку в более чем 30 стран

ted

Диеты не работают: как есть что угодно и худеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів