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"Осторожнее со словами": Трамп и верховный лидер Ирана обменялись угрозами

Суббота, 18 января 2020, 12:31

Верховный лидер Ирана выступил с резкими заявлениями в отношении США, вызвав предупреждающую реакцию Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хаменеи впервые за восемь лет лично провел пятничную молитву в столичной мечети Мосалла в Тегеране. Он поддержал элитную иранскую Революционную гвардию после того, как военные с задержкой признали "случайное" сбивание украинского пассажирского самолета у Тегерана 8 января.

В проповеди Хаменеи сказал верующим, которые скандировали "Смерть Америке", что элитные гвардейцы могут вести борьбу за пределами Ирана после убийства Соединенными Штатами иранского командующего Сулеймани.

"Наши враги ... были счастливы, что нашли оправдание, чтобы "подорвать" гвардию, вооруженные силы и нашу систему", - сказал Хаменеи в своей проповеди, похвалив гвардию за защиту Ирана и снова призывая войска США покинуть регион.

Хаменеи сказал, что работа Сулеймани по прогнозированию военного влияния Ирана за рубежом будет продолжена, а силы "Кудс", которыми он командовал, "защищают угнетенные нации во всем регионе".

Хаменеи также указал, что США демонстрируют свою террористическую природу, а Иран имеет поддержку Аллаха.

Президент США Дональд Трамп позже отреагировал в Twitter, что Хаменеи должен быть осторожен в своих словах.

"Их экономика разрушается, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами!" - заявил Трамп.

Специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заявил в Вашингтоне, что иранские угрозы могут обернутся дальнейшей изоляцией страны. 

Темы: СШАИранТрамп
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