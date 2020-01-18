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ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту

Суббота, 18 января 2020, 13:18
ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту

Оккупационные власти Крыма запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса "Article 20" Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного полуострова и на территорию РФ до 2054 года. 

Источник: Сообщение Ибрагимова в Facebook, "Ґрати

Прямая речь Ибрагимова: "До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым". 

"Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. "Ну и почему?". Личная неприязнь". Спасибо всем кто был эти 4 года рядом. ... Все будет хорошо, но немного по- другому", - отметил журналист. 

Детали: По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона №27 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", предполагающую запрет на въезд в Россию, "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

Украинская правда
Темы: КрыманнексияРосcияСМИ
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