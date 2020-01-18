Путин о позиции евродепутатов о войне: "хорьковые политические цели"

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз прокомментировал прошлогоднюю резолюцию Европарламента, в которой на СССР возложена часть ответственности за развязывание Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Создается впечатление, что эти люди или читать не умеют, или писать не умеют, или глаз у них нет. А скорее всего это происходит ... исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться, извините за такое слово, каких-то хорьковых политических целей", - сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду, поэтому РФ будет создавать архивный центр с документами о второй мировой войне.

"Мы знаем, что происходило накануне Второй мировой войны достоверно, документально - не только по дням, а иногда даже по часам", - отметил президент России.

Ранее Путин отверг критику Европарламента, заявив, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером еще раньше проложил путь к началу Второй мировой войны.

Также Путин оправдывал введение советских войск в Польшу в 1939 году.

Сейм Польши принял резолюцию по делу манипулирования фактами и перевирания истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.