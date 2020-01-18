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Чиновника Харьковского горсовета обвиняют в растрате на 2 миллиона

Суббота, 18 января 2020, 16:56
Чиновника Харьковского горсовета обвиняют в растрате на 2 миллиона

Замдиректора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета причинил материальный ущерб территориальной общине почти на 2 миллиона гривен.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновник совершил растрату в пользу общества с ограниченной ответственностью в период с 2017 по 2019 годы.

Дословно: "В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был нанесен значительный материальный ущерб".

Детали: Сведения о событии внесены в ЕРДР по частям 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Харьковденьги
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