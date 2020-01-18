В киевском метро пьяный пассажир ударил полицейского

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" задержали пассажира за нападение на полицейского.

Источник: полиция Киева

Детали: Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов, происшествие случилось около 23.00.

Полицейский сделал замечание мужчине с явными признаками опьянения, однако в ответ мужчина ударил его в лицо.

Прямая речь Никонова: "Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.

На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил полицейского в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события".

Детали: 44-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.