В киевском метро пьяный пассажир ударил полицейского

931 просмотр
Суббота, 18 января 2020, 19:10
Фото полиции

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" задержали пассажира за нападение на полицейского.

Источник: полиция Киева

Детали: Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов, происшествие случилось около 23.00.

Полицейский сделал замечание мужчине с явными признаками опьянения, однако в ответ мужчина ударил его в лицо.

Прямая речь Никонова: "Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.

На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил полицейского в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события".

Детали: 44-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: метро Киев полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Офис генпрокурора говорит, что предупредил хищения средств на метро до Виноградаря 17 января 2020, 12:54
В Киеве планируют построить четвертую линию метро и открыть "Львовскую браму" 16 января 2020, 12:44
В киевском метро снова искали взрывчатку 30 декабря 2019, 18:35
Все новости
Главные новости
На Донбассе ранены 8 украинских воинов
Кабмин обнародовал зарплаты чиновников, самая высокая – у Авакова
Иран подтвердил передачу черных ящиков сбитого самолета Украине
ФСБ на 35 лет запретили въезд в Крым и РФ украинскому журналисту
Все новости
Опыт

Зачем люди ныряют в прорубь? История одного "моржа"

школа

Три способа, как студенты могут "прокачать" свой университет

здоровье

Что такое бешенство, и почему это не только о "укусила собака": симптомы, лечение, прививки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів