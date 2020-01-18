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Экс-боец АТО принес на работу гранату и угрожал ее подорвать

Суббота, 18 января 2020, 20:23
Экс-боец АТО принес на работу гранату и угрожал ее подорвать
Фото полиции

В Харькове полиция задержала бывшего участника АТО, который пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Событие произошло 17 января около 11:50 на частном предприятии по улице Животноводов. 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у мужчины гранату "Ф-1" с запалом, а по месту его проживания - более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Дословно: "Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 году из зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог".

 

Детали: Изъятое направлено на исследование.

 

Следователем возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: ХарьковАТОоружие
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