В воскресенье в Киеве ограничат движение на Столичном шоссе

19 января на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе частично ограничат движение.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "19 января с 9:00 до 20:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе частично ограничат движение."

Детали: По информации "Киевавтодора", на участке будет проведено противоаварийные работы на асфальтовом покрытии в направлении жилого массива "Корчеватое".

Чтобы меньше влиять на трафик, работы решили провести в воскресенье.

Напомним: