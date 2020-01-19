В воскресенье в Киеве ограничат движение на Столичном шоссе

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Воскресенье, 19 января 2020, 01:02

19 января на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе частично ограничат движение.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "19 января с 9:00 до 20:00 на мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе частично ограничат движение."

Детали: По информации "Киевавтодора", на участке будет проведено противоаварийные работы на асфальтовом покрытии в направлении жилого массива "Корчеватое".

Чтобы меньше влиять на трафик, работы решили провести в воскресенье.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Киев дороги


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