На Донбассе уменьшилось количество нарушений режима "тишины" – ОБСЕ

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Воскресенье, 19 января 2020, 03:38

Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 18 января

Дословно: "В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (40), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 260 взрывов).

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 430 взрывов)."

Детали: Как отмечают наблюдатели, преимущественно в неподконтрольных правительству районах Луганской области было зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

Кроме этого наблюдатели отчитываются о наличии противотанковых мин неподалеку подконтрольного Украины населенного пункта Золотое-4.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Донбасс война


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