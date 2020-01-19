Из-за ракетного обстрела в Йемене погибли 60 военных

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Воскресенье, 19 января 2020, 05:39

В Йемене в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб погибли 60 военных и десятки ранены.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.

Отмечается, что ударили по лагерю повстанцы Хути, поддерживаемые Ираном. Использовали они баллистические ракеты и беспилотники.

Боевые действия против йеменского движения Хути коалицией под руководством Саудовской Аравии ведутся с 2015 года. На данный момент, в результате военных действий погибло десятки тысяч людей, переселенцами стали миллионы.

Украинская правда


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