В Украине на Крещение выше нуля и без осадков
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Воскресенье, 19 января 2020, 10:32
В Украине 19 января ожидается переменная облачность с плюсовой температурой воздуха и без осадков.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В западных областях днем без существенных осадков, температура воздуха от 0° до 3°, во Львовской области 2° - 4° тепла. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
В центральных, северных и восточных областях без осадков, температура от 0° до 2° тепла. Ветер 3-8 м/с.
На Юге Украины и в Крыму днем от 2° до 4° тепла. Ветер 3-8 м/с.
В Киеве без осадков, температура от 0° до 2° тепла. Ветер южный, 3-8 м/с.
Украинская правда
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