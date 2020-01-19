В Украине на Крещение выше нуля и без осадков

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Воскресенье, 19 января 2020, 10:32

В Украине 19 января ожидается переменная облачность с плюсовой температурой воздуха и без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В западных областях днем без существенных осадков, температура воздуха от 0° до 3°, во Львовской области 2° - 4° тепла. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В центральных, северных и восточных областях без осадков, температура от 0° до 2° тепла. Ветер 3-8 м/с.

На Юге Украины и в Крыму днем от 2° до 4° тепла. Ветер 3-8 м/с.

 

В Киеве без осадков, температура от 0° до 2° тепла. Ветер южный, 3-8 м/с.

Украинская правда
Темы: погода


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