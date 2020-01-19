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Мэр Бухареста опровергла заявление мэра Кишинева о новых соглашениях

Воскресенье, 19 января 2020, 10:59
Мэр Бухареста опровергла заявление мэра Кишинева о новых соглашениях

Мэрия Бухареста опровергла заявление мэра Кишинева Иона Чебана о подписании нового договора о сотрудничестве между молдавской и румынской столицами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Делегация мэрии Бухареста посетила Кишинев 13-15 января. Однако она не получала от мэра Габриэлы Фири поручения или инструкций заключать любые соглашения, заявила пресс-служба мэрии.

"Опровергаем появившиеся в прессе сообщения, согласно которым официальная делегация из Бухареста под руководством вице-мэра Аурелиана Белдуреску подписала протокол о сотрудничестве с мэрией Кишинева", - сказано в пресс-релизе.

В мэрии Бухареста подчеркнули, что делегация поехала в Кишинев только чтобы принять участие в культурных мероприятиях, посвященных 170-летию со дня рождения Михая Эминеску.

"Вице-мэр не подписывал протоколов и не получал указаний от генерального мэра Бухареста обновлять протокол о братстве 1999 года", - отметили в мэрии.

При этом мэр Габриэла Фиря отметила, что поддерживает ценности ЕС и НАТО. "Это ценности, в которые мы верим и которые продвигаем. Все заявления на эту тему - это спекуляции", - сказала она.

15 января мэр Кишинева Ион Чебан написал в своем Facebook, что Кишинев и Бухарест подписали дополнительный договор о сотрудничестве, который прилагается к протоколу о братстве 1999 года.

"Договор предусматривает реализацию двусторонних проектов и усиление отношений между Кишиневом и Бухарестом, обмен опытом и совместное управление проэктами", - сообщил он.

Напомним, премьер-министр Румынии Людовик Орбан в ходе своего визита в Брюссель 8 января назвал смену правительства в Молдове "шагом назад" и заявил, что Бухарест не воспринимает действующее правительство Молдовы как серьезного партнера.

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Темы: РумынияМолдова
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