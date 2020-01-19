На Троещине горела многоэтажка

В Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажке на улице Каштановой, 15а, в результате которого пострадал один человек.

Источник: Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП

Прямая речь: "Сообщение о пожаре поступило в 11:56, в 12:47 его ликвидировали".

Детали: По словам Водолаги, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на 4 этаже.

Работники ГСЧС спасли из пожара женщину, которую сразу передали врачам "скорой", ее госпитализировали.

Она отметила, что других пострадавших во время работы спасателей не было, однако не исключила, что со временем люди могут сами обращаться к медикам.

На месте происшествия работало 4 единицы техники и 22 человека личного состава.