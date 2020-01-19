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Третий за год советник Трампа по России и Европе покинул должность

Воскресенье, 19 января 2020, 12:42
Третий за год советник Трампа по России и Европе покинул должность

Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Эндрю Пик покинул свой пост после трехмесячного пребывания в должности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пика раньше перевели в административный отпуск из-за расследования, связанного с безопасностью, написал Axios в субботу.

Пик стал третьим, кто оставил пост ведущего эксперта по России и Европе в Совете национальной безопасности, меньше, чем за год.

Пик заменил Тима Моррисона, который ушел с должности в конце прошлого года. Моррисон сказал в показаниях об импичменте, что посол США в ЕС Гордон Сондленд сказал ему, что помощь США Украине была прямо обусловлена ​​тем, чтобы правительство страны начало расследование в отношении Burisma, украинской газовой компании, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

Моррисон вступил в должность вместо Фионы Хилл, эксперта по России, которая также дала показания в рамках расследования импичмента. В своих показаниях Хилл заявила, что обвинения республиканцев о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы 2016 года, являются "теорией заговора", которую распространяют спецслужбы РФ.

Судебный процесс по делу об импичменте в Сенате должен начаться во вторник.

Демократы Палаты представителей требуют отстранения Трампа для защиты верховенства права.

Ранее Пик занимал должность заместителя помощника госсекретаря по вопросам Ирака и Ирана, и его рассматривали как союзника Роберта О'Брайена, который в сентябре заменил Джона Болтона в должности советника по национальной безопасности.

Темы: СШАРосcия
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