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Киев требует от полиции Британии удалить тризуб из антитеррористического пособия

Воскресенье, 19 января 2020, 13:09
Киев требует от полиции Британии удалить тризуб из антитеррористического пособия

В рамках кампании против экстремизма полиция Великобритании разослала медицинским работникам и преподавателям документ о борьбе с терроризмом, где среди прочих упоминается государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - тризуб. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пособие, подготовленное антитеррористическим отделом полиции, распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе "Превенция" по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", указан герб Украины под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из Руководства с официальными извинениями", - заявило посольство Украины в Британии.

 

В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".

 

На прошлой неделе полиция заявила, что документы, которые также упоминают экологическую протестную группу "Восстание против вымирания", наряду с ультраправыми экстремистами и джихадистами, были местной ошибкой, пишет The Guardian.

Но перечень групп в новом документе содержит "Восстание против вымирания" и другие зоозащитные и экоорганизации.

Полиция настаивает на том, что это пособие не имеет целью определить все группы, которые оно описывает, как экстремистские.

Она сказала, что он предназначен улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться, и указала на утверждение в документе, что "не все знаки и символы в этом документе указаны в контртеррористических интересах".

Ненасильственные группы, представленные в документе, в ярости из-за своего включения. "Ориентация на экологических агитаторов и террористические организации в равной степени не поможет бороться с терроризмом", - сказал Джон Совен, исполнительный директор Greenpeace в Великобритании.

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Темы: Великобритания
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