Участников акции памяти в центре Киева забросали петардами

После акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве, в управление полиции за противоправные действия доставили 11 человек.

Источник: Hromadske, отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Маркелов и Бабурова были убиты в Москве в 2009 году. Ежегодно акцию организуют в Киеве и Москве. Также мероприятие проводят против ультраправого насилия в Украине и мире.

В воскресенье участники мероприятия вышли на Михайловскую площадь с плакатами "Помнить - значит бороться", "Прощай, террор" и "Я против ненависти".

На месте события правоохранители обеспечивали порядок.

Напротив участников акции собрались десятки людей, среди которых были ребята в балаклавах, которые пытались забросать участников яйцами, однако правоохранители помешали. В конце мероприятия в толпу участников также бросили несколько петард.

У Києві в учасників мітингу проти ультраправого насилля кидали петарди та яйця.



Акцію організували на пам’ять убитих 11 років тому у Москві адвоката Маркелова та журналістки Бабурової. Її організатори засуджують мову ненависті й ультраправе насилля в Україні та Росії pic.twitter.com/z2hhDIyCe0 — hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2020

Как заявили в полиции, акция на Михайловской площади состоялась согласно ранее поданной заявки.

Дословно: "После окончания акции участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции 11 граждан. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка".

Позже в полиции заявили, что после выяснения всех обстоятельств и полученных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц.

Прямая речь: "За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)".

Напомним,

Станислав Маркелов занимался делами, связанными с военными преступлениями в Чечне и правозащитой, представлял интересы потерпевших от теракт на Дубровке в 2002 году, когда группа вооруженных чеченских боевиков захватила заложников из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла Норд-Ост. Анастасия Бабурова была внештатной сотрудницей "Новой газеты" и активным участником антифашистского движения. Оба были убиты выстрелом в голову в январе 2009 года.

По подозрению в убийстве арестовали участника правой организации "Русское национальное единство". Считается, что причиной убийства стало одно из дел, которое вел Маркелов, где фигурировали члены РНЕ, по другой версии речь идет о чеченском следе.

Убийцей правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой назвали Никиту Тихонова. Он был лидером одной из организаций русских националистов. В 2011 году его приговорили к пожизненному заключению, его жена получила 18 лет колонии за соучастие в преступлении.