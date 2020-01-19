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Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве

Воскресенье, 19 января 2020, 14:36
Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве

Военные разведки Венгрии и Украины объединят усилия и расширят взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом договорились начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии Янош Береш.

"Сотрудничество военных разведок Украины и Венгрии будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства. В частности, сотрудники военных разведок двух стран будут обрабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия", - заявляет Главное управление разведки МОУ.

Бурба и Береш во время встречи согласовали первоочередные совместные шаги украинского и венгерского военных разведывательных ведомств, которые позволят "повысить качество обмена разведывательной информацией и уровень осведомленности структур безопасности НАТО". 

Расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать присоединению нашего государства к Программе расширенных возможностей НАТО и укрепит способности разведывательного сообщества стран-членов, добавили в ГУР.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

Программа расширенных возможностей позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений. На сегодня в программу входят Грузия, Швеция, Финляндия, Австралия и Иордания. 

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