Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки тумана: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Воскресенье, 19 января 2020, 15:56
Сутки тумана: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По прогнозам синоптиков, до конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей ожидается туман, видимость 200-500 м.

В частности, речь идет о Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а также о Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской  и Одесской областях.  

В Карпатах 19-20 января сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

 

Прямая речь Диденко: "Антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки на Средиземноморье, дальнюю Атлантику и север Скандинавии. Украина также окажется в заключительный день Рождественских праздников среди сухой погоды".

По прогнозам Диденко, 20 января в Украине ожидается 0...+4, на востоке местами 0...-2, ветер северо-западный, порывистый.

В Киеве 20 января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​около 0...+2, северо-западный ветер.

 

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: