Сутки тумана: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По прогнозам синоптиков, до конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей ожидается туман, видимость 200-500 м.

В частности, речь идет о Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а также о Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В Карпатах 19-20 января сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Прямая речь Диденко: "Антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки на Средиземноморье, дальнюю Атлантику и север Скандинавии. Украина также окажется в заключительный день Рождественских праздников среди сухой погоды".

По прогнозам Диденко, 20 января в Украине ожидается 0...+4, на востоке местами 0...-2, ветер северо-западный, порывистый.

В Киеве 20 января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​около 0...+2, северо-западный ветер.