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В Украину не пустили гастролирующих россиян: посещали аннексированный Крым

Воскресенье, 19 января 2020, 16:35
В Украину не пустили гастролирующих россиян: посещали аннексированный Крым
скриншот з ticket.kiev.ua

В аэропорту Запорожья группе актеров из Российской Федерации, прибывшим рейсом из Варшавы, отказали в пересечении границы при въезде в Украину.

Источник: Госпогранслужба, 061.ua, источник Украинской правды, ответ СБУ на запрос Цензор.нет  

Детали: По данным пограничников, одному гражданину России было отказано в пересечении границы, он проинформирован о запрете въезда на территорию Украины, ​​соответствующая отметка проставлена в паспорте.

Дословно: "Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", - сообщили в ГПСУ.

По данным информированного источника УП, запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее. 

Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.

Детали: По данным СМИ, в Запорожье, где 19 января должен был состояться спектакль с участием указанных артистов, общественные активисты готовили акцию протеста, анонсировали блокирование выступления российских актеров и обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд на территорию Украины.

Правоохранители подготовились к выступлению и возможным протестным акциям: ДК "Днепроспецсталь", где должен был состояться спектакль, обнесли забором по всему периметру.


 
фото с сайта 1news.zp.ua
 

С сентября 2017 года Башаров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за неоднократные посещения аннексированного Крыма. 

В свою очередь в Службе безопасности Украины заявили, что причин не пускать на территорию Украины Башарова, Колесникова и Удовиченко нет, несмотря на их выступления в аннексированном Крыму.

Дословно: "Основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют", заявили в Службе безопасности.

При этом в письме СБУ сказано, что полицию в Запорожской области просят усилить меры безопасности во время театрального представления с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко в связи с "негативным общественным резонансом среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья". 

Детали: Вечером 19 января на билетный сервис Запорожья Musin.zp.ua обнародовал сообщение об отмене спектакля при участии Башарова, Удовиченко и Колесникова. 

 

Украинская правда

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Темы: РосcияКрыманнексияПограничная служба
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