В Украину не пустили гастролирующих россиян: посещали аннексированный Крым

В аэропорту Запорожья группе актеров из Российской Федерации, прибывшим рейсом из Варшавы, отказали в пересечении границы при въезде в Украину.

Источник: Госпогранслужба, 061.ua, источник Украинской правды

Детали: По данным пограничников, одному гражданину России было отказано в пересечении границы, он проинформирован о запрете въезда на территорию Украины, ​​соответствующая отметка проставлена в паспорте.

Дословно: "Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", - сообщили в ГПСУ.

По данным информированного источника УП, запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее.

Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.

Детали: По данным СМИ, в Запорожье, где 19 января должен был состояться спектакль с участием указанных артистов, общественные активисты готовили акцию протеста, анонсировали блокирование выступления российских актеров и обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд на территорию Украины.

С сентября 2017 года Башаров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за неоднократные посещения аннексированного Крыма.