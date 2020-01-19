Киев: Полиция расследует умышленное убийство и самоубийство участника боевых действий

В Киеве в результате ножевого ранения скончался 32-летний уроженец Одессы, участник боевых действий.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева, Информатор

Детали: Сообщение о выявленном теле мужчины с ножевыми ранениями на ступеньках возле кафе по ул.Николая Юнкерова в Оболонском районе поступило в ночь на 19 января.

Дословно: "На месте врачи осмотрели мужчину и обнаружили у него ножевое ранение шеи. Наряду правоохранители обнаружили раскладной нож, документы и личные вещи. Им оказался 32-летний уроженец Одессы".

Детали: Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "самоубийство".

В полиции сообщили, что по факту начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят обстоятельства и причины события и проверят версии смерти мужчины.

По данным СМИ, мужчина пришел в кафе, утверждал, что на него напали и просил персонал о помощи, но скончался до прибытия "скорой". У погибшего обнаружили удостоверение участника боевых действий.