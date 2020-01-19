В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста

В Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

Источник: посол Израиля в Украине Джоэль Лион в Твиттере, 0564.ua

Детали: Информацию об инциденте Лион разместил 19 января.

Прямая речь Лиона: "За несколько дней до Дня памяти жертв Холокоста неизвестные осквернили памятник в Кривом Роге недалеко от родительского дома президента Зеленского".

Детали: Вандалы закрасили красной краской слова на мемориальной стеле, установленной в память о 15 тысячах евреях региона, погибших в период нацистского режима. Памятный знак стоит недалеко от синагоги Кривого Рога.