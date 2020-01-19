В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста
Воскресенье, 19 января 2020, 21:33
В Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.
Источник: посол Израиля в Украине Джоэль Лион в Твиттере, 0564.ua
Детали: Информацию об инциденте Лион разместил 19 января.
Прямая речь Лиона: "За несколько дней до Дня памяти жертв Холокоста неизвестные осквернили памятник в Кривом Роге недалеко от родительского дома президента Зеленского".
Детали: Вандалы закрасили красной краской слова на мемориальной стеле, установленной в память о 15 тысячах евреях региона, погибших в период нацистского режима. Памятный знак стоит недалеко от синагоги Кривого Рога.
Украинская правда