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Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Четверг, 2 января 2020, 03:45
Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани готов дать показания в рамках рассмотрения дела об импичменте Трампа.

Источник: телеканал ABC

Прямая речь: "Я буду свидетельствовать, я буду проводить демонстрации ... Или я сделаю то, что у меня получается лучше, я бы с удовольствием занялся этим делом"

Детали: Адвокат также выразил готовность представлять интересы президента США на этом процессе. Кроме того, Джулиани заявил, что перевернет дело против демократов, которые начали процесс импичмента республиканца Трампа.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Напомним:

  • Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгресса.
  • Отчет основывается на публичных и закрытых показаниях дипломатов и других должностных лиц в администрации президента.
  • Свидетели подробно описали, как президент и его союзники заставляли Украину объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
  • При этом Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, пообещав - в обмен на заявление о расследовании - помощь разблокировать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
  • Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения обнародованы в Палате представителей.

Темы: СШАТрамп
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