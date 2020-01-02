Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани готов дать показания в рамках рассмотрения дела об импичменте Трампа.

Источник: телеканал ABC

Прямая речь: "Я буду свидетельствовать, я буду проводить демонстрации ... Или я сделаю то, что у меня получается лучше, я бы с удовольствием занялся этим делом"

Детали: Адвокат также выразил готовность представлять интересы президента США на этом процессе. Кроме того, Джулиани заявил, что перевернет дело против демократов, которые начали процесс импичмента республиканца Трампа.

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