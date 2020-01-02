В Офис генпрокурора ищут людей "не из системы"

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Четверг, 2 января 2020, 11:11

Офис генерального прокурора анонсировал набор людей "не из системы" на вакантные должности прокуроров.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Дословно: "20 января 2020 года начнется прием документов от кандидатов не из системы органов прокуратуры на более чем 200 вакансий в Офисе Генерального прокурора".

Детали: Отметятся, что впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня.

Процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров ГПУ.

Предыстория:

Темы: Генпрокуратура робота


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