В Офис генпрокурора ищут людей "не из системы"
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Четверг, 2 января 2020, 11:11
Офис генерального прокурора анонсировал набор людей "не из системы" на вакантные должности прокуроров.
Источник: сайт Офиса генпрокурора
Дословно: "20 января 2020 года начнется прием документов от кандидатов не из системы органов прокуратуры на более чем 200 вакансий в Офисе Генерального прокурора".
Детали: Отметятся, что впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня.
Процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров ГПУ.
Предыстория:
- 2 января начал свою работу новый Офис генерального прокурора.
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