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В Офис генпрокурора ищут людей "не из системы"

Четверг, 2 января 2020, 10:11
В Офис генпрокурора ищут людей не из системы

Офис генерального прокурора анонсировал набор людей "не из системы" на вакантные должности прокуроров.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Дословно: "20 января 2020 года начнется прием документов от кандидатов не из системы органов прокуратуры на более чем 200 вакансий в Офисе Генерального прокурора".

Детали: Отметятся, что впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня.

Процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров ГПУ.

Предыстория:

Темы: Генпрокуратураробота
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