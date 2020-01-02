В Украине ликвидировали ГПУ – теперь будет Офис генпрокурора

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Четверг, 2 января 2020, 10:00

2 января вместо ликвидированной Генеральной прокуратуры начал работу новосозданный Офис генерального прокурора.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Дословно: "Офис генерального прокурора – центральный орган в системе прокуратуры. Он начал работу 2 января 2020 года".

Детали: Новый Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и 2 специализированных прокуратур.

Всего там будет работать 1500 человек. 

 

Сейчас сайт ГПУ и Facebook-страница ГПУ уже изменили названия на Офис генпрокурора.

Предыстория:

  • 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
  • Согласно принятому закону, Генпрокуратуру уже переименовали в "Офис генерального прокурора".
  • Военную прокуратуру ликвидируют, штат прокуратуры уменьшат в результате переаттестации. Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 1 января 2021 года.
  • К генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура реформы


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