В Украине ликвидировали ГПУ – теперь будет Офис генпрокурора
Четверг, 2 января 2020, 09:00
2 января вместо ликвидированной Генеральной прокуратуры начал работу новосозданный Офис генерального прокурора.
Источник: Офис генпрокурора в Facebook
Дословно: "Офис генерального прокурора – центральный орган в системе прокуратуры. Он начал работу 2 января 2020 года".
Детали: Новый Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и 2 специализированных прокуратур.
Всего там будет работать 1500 человек.
Сейчас сайт ГПУ и Facebook-страница ГПУ уже изменили названия на Офис генпрокурора.
Предыстория:
- 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
- Согласно принятому закону, Генпрокуратуру уже переименовали в "Офис генерального прокурора".
- Военную прокуратуру ликвидируют, штат прокуратуры уменьшат в результате переаттестации. Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 1 января 2021 года.
- К генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование.
Украинская правда