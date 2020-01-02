В Украине ликвидировали ГПУ – теперь будет Офис генпрокурора

2 января вместо ликвидированной Генеральной прокуратуры начал работу новосозданный Офис генерального прокурора.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Дословно: "Офис генерального прокурора – центральный орган в системе прокуратуры. Он начал работу 2 января 2020 года".

Детали: Новый Офис генпрокурора будет состоять из 12 департаментов, 8 отдельных управлений и 2 специализированных прокуратур.

Всего там будет работать 1500 человек.

Сейчас сайт ГПУ и Facebook-страница ГПУ уже изменили названия на Офис генпрокурора.

Предыстория: