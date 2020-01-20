SpaceX готова к своему первому полету с экипажем NASA

309 просмотров
Понедельник, 20 января 2020, 00:32

Компания Илона Маска SpaceX провела последнее испытание ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и готова к своему первому полету с экипажем NASA.

Источник: Bloomberg

Детали: Тест на безопасность показал, что космический корабль SpaceX может безопасно прервать миссию, если после взлета что-то пойдет не так. Маск назвал испытания "идеальной картинкой".

Кэти Людерс, менеджер программы коммерческого экипажа NASA, отметила "безупречное выполнение" миссии прерывания.

Оборудование, необходимое для первого запуска с астронавтами, вероятно, будет готово к концу февраля.


Прямая речь Маска: "Представляется вероятным, что первый запуск экипажа может произойти во втором квартале".

Николай Донев
Темы: США космос


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ: США отогнали российских военных от месторождения в Сирии 19 января 2020, 16:59
Третий за год советник Трампа по России и Европе покинул должность 19 января 2020, 13:42
"Два по цене одного": Трамп рассказал подробности убийства Сулеймани 19 января 2020, 09:41
Все новости
Главные новости
Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в Кабмин
Возвращение "черных ящиков" самолета МАУ: консультации продолжаются, переговоры сложные - СНБО
В Украину не пустили гастролирующих россиян: посещали аннексированный Крым
Участников акции памяти в центре Киева забросали петардами
Все новости
Опыт

Как просыпаться рано и любить это

Опыт

Зачем люди ныряют в прорубь? История одного "моржа"

подкаст

Есть ли витамины в зимних овощах и фруктах. объясняет биолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів