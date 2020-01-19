SpaceX готова к своему первому полету с экипажем NASA

Компания Илона Маска SpaceX провела последнее испытание ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и готова к своему первому полету с экипажем NASA.

Источник: Bloomberg

Детали: Тест на безопасность показал, что космический корабль SpaceX может безопасно прервать миссию, если после взлета что-то пойдет не так. Маск назвал испытания "идеальной картинкой".

Кэти Людерс, менеджер программы коммерческого экипажа NASA, отметила "безупречное выполнение" миссии прерывания.

Оборудование, необходимое для первого запуска с астронавтами, вероятно, будет готово к концу февраля.

Прямая речь Маска: "Представляется вероятным, что первый запуск экипажа может произойти во втором квартале".