Зеленский посетит Мировой форум Холокоста

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Понедельник, 20 января 2020, 00:48

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

Источник: интервью Зеленского израильскому изданию The Times of Israel, пишет Интерфакс-Украина

Детали: Мировой форум Холокоста пройдет 22-23 января в Иерусалиме. Зеленский отметил, что планировал посещение этого мероприятия, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в сбитом иранскими военными 8 января украинском самолете.

Прямая речь: "Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии".

Детали: Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев.

Темы: Зеленский Израиль


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