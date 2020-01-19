Зеленский посетит Мировой форум Холокоста

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

Источник: интервью Зеленского израильскому изданию The Times of Israel, пишет Интерфакс-Украина

Детали: Мировой форум Холокоста пройдет 22-23 января в Иерусалиме. Зеленский отметил, что планировал посещение этого мероприятия, однако отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших в сбитом иранскими военными 8 января украинском самолете.

Прямая речь: "Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат; нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии".

Детали: Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев.