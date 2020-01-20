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Президент убежден, что в Украине нет антисемитизма

Понедельник, 20 января 2020, 01:27
Президент убежден, что в Украине нет антисемитизма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет антисемитизма.

Источник: интервью Зеленского израильскому изданию The Times of Israel, пишет Укринформ

Прямая речь: "Мы очень интересную статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованное опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2018, которое оценивало уровень антисемитизма в Европе. И низкий уровень антисемитизма был в Украине".

Детали: Зеленский обратил внимание на то, что в Киеве охрана синагог является не такой суровой, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает. Зеленский к тому же заметил, что в его жилах течет еврейская кровь, но украинцы избрали его главой государства.

Прямая речь: "У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру".

Темы: Зеленский
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