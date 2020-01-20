В Йемене погибли 100 военнослужащих правительственной армии

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Понедельник, 20 января 2020, 03:35

В результате ракетного удара в йеменской провинции Мариб 18 января погибли по меньшей мере 100 военнослужащих правительственной армии, более 100 человек получили ранения.

Источник: AFP

Дословно: "Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 170 километрах от столицы страны-Сане. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы".

Прямая речь президента страны Мансур Хади: "Позорные действия отрядов хусит, несомненно, подтверждают их нежелание достичь мира, поскольку они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и является дешевым инструментом Ирана в регионе".

Хусит пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.

Напомним:

Темы: война Росcия


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