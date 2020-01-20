В Йемене погибли 100 военнослужащих правительственной армии
Понедельник, 20 января 2020, 02:35
В результате ракетного удара в йеменской провинции Мариб 18 января погибли по меньшей мере 100 военнослужащих правительственной армии, более 100 человек получили ранения.
Источник: AFP
Дословно: "Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 170 километрах от столицы страны-Сане. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы".
Прямая речь президента страны Мансур Хади: "Позорные действия отрядов хусит, несомненно, подтверждают их нежелание достичь мира, поскольку они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и является дешевым инструментом Ирана в регионе".
Хусит пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.
Напомним:
- В 2015 году МИД Йемена обвинил Россию в скрытых поставках оружия повстанцам-хусит