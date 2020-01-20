Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Йемене погибли 100 военнослужащих правительственной армии

Понедельник, 20 января 2020, 02:35
В Йемене погибли 100 военнослужащих правительственной армии

В результате ракетного удара в йеменской провинции Мариб 18 января погибли по меньшей мере 100 военнослужащих правительственной армии, более 100 человек получили ранения.

Источник: AFP

Дословно: "Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 170 километрах от столицы страны-Сане. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы".

Прямая речь президента страны Мансур Хади: "Позорные действия отрядов хусит, несомненно, подтверждают их нежелание достичь мира, поскольку они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и является дешевым инструментом Ирана в регионе".

Хусит пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.

Напомним:

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
война
Под огнем россиян 9 областей, в Рубежном Луганской области оккупанты ограничили въезд - ОВА
В 14 областях воют сирены − зафиксированы пуски российских ракет
Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из "ЧВК Вагнер"
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: