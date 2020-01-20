Зеленский о партнерстве с США: "Как президент Украины, я сделал то, что мог"

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Понедельник, 20 января 2020, 04:16

Президент Владимир Зеленский вновь подчеркивает, что хотел бы иметь хорошие надежные отношения с США как одним из стратегических партнеров Украины.

Источник: интервью Зеленского израильскому изданию The Times of Israel, пишет Интерфакс-Украина.

Прямая речь: "Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США".

Детали: Зеленский указал, что привык вести себя так и ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо участия или вовлечения Украины, или каждого отдельного украинца, в политическую ситуацию в США.

Прямая речь: "Это их страна (США – ИФ), и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой".





Темы: Зеленский Трамп США


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