Солдаты США перекрыли дорогу перед российскими военными в Сирии — СМИ

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Понедельник, 20 января 2020, 05:05

Американские военные остановили русских солдат, которые направлялись в нефтяного месторождения Румейлан в Сирии.

Источник: Anadolu со ссылкой на источники

Детали: По данным агентства, инцидент произошел в субботу, 18 января, на территории, подконтрольной курдским военным формированием (американские союзники в регионе). Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.

В результате российские военные вернулись назад, потому что американские солдаты заблокировали им путь. Агентство отмечает, что в районе Румейлан располагается авиабаза США. Агентство также сообщает, что аналогичный инцидент произошел 16 января, когда россиянам не дали пройти курды.

Темы: Сирия США Росcия


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