Синоптики обещают солнечный вторник и не зимнюю температуру
Понедельник, 20 января 2020, 07:41
Во вторник температура воздуха прогреется до 6 градусов тепла в некоторых областях, в среду синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, местами с дождем.
Источник: Укргидрометцентр, "Укринформ"
Дословно: "21-22 января осадков не ожидается, лишь днем в среду в Украине, кроме южных областей, небольшой мокрый снег, местами с дождем.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем 0-5° тепла".
Детали: На Киевщине во вторник также без осадков, лишь днем небольшой мокрый снег, местами с дождем.
Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
Украинская правда