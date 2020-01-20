Синоптики обещают солнечный вторник и не зимнюю температуру

Во вторник температура воздуха прогреется до 6 градусов тепла в некоторых областях, в среду синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, местами с дождем.

Источник: Укргидрометцентр, "Укринформ"

Дословно: "21-22 января осадков не ожидается, лишь днем ​​в среду в Украине, кроме южных областей, небольшой мокрый снег, местами с дождем.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем 0-5° тепла".

Детали: На Киевщине во вторник также без осадков, лишь днем ​​небольшой мокрый снег, местами с дождем.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.