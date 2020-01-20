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Джонсон заявил Путину, что позиция Британии по химатаке в Солсбери не изменилась

Понедельник, 20 января 2020, 07:53

Борис Джонсон сказал Владимиру Путину, что нормализации отношений между Великобританией и Россией пока не будет, почти через два года после химатаки в Солсбери.

Об этом сообщает The Guardian.

Лидеры Британии и России встретились в Берлине в кулуарах международного саммита о будущем Ливии. Согласно сообщению Даунинг-стрит о разговоре, Джонсон придерживается позиции предшественницы Терезы Мэй.

"Он объяснил, что в позиции Великобритании по Солсбери нет изменений, что было необдуманным использованием химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на земле Великобритании. Он сказал, что такое нападение не должно повторяться", - заявил пресс-секретарь.

"Премьер-министр заявил, что не будет нормализации наших двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность".

Службы разведки Великобритании считают, что Путин, "вероятно", одобрил атаку на Сергея Скрипаля, бывшего российского офицера, и его дочь, которые отравились, но выжили.

"Европейская правда"

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Темы: ВеликобританияРосcияПутиндипломатические отношения
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