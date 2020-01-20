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"ЧАЭС" заказала утилизацию тысяч аккумуляторов, ламп и мониторов за 1 копейку

Понедельник, 20 января 2020, 08:56
ЧАЭС заказала утилизацию тысяч аккумуляторов, ламп и мониторов за 1 копейку

ГСП "Чернобыльская АЭС" по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Центр управления отходами" об услугах по утилизации отработанных товарно-материальных ценностей на 1 копейку.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на результаты торгов от 20 декабря в системе "Прозорро"

Детали: В 2020 году компания должна утилизировать до 8400 кг аккумуляторов, 8 тысяч 250 штук люминесцентных ламп, 7500 кг автомобильных шин и 100 штук компьютерных мониторов.

Отмечается, что в договоре есть пункт, что исполнитель "подтверждает, что стоимость услуг экономически обоснована, рассчитана по обычным ценам и нормам расхода ресурсов" и пр.

ГСП "Чернобыльская АЭС" ожидало, что стоимость утилизации составит 56 тысяч гривен. На торги пошли три компании: вышеупомянутый "Центр управления отходами" с ценой 1 копейка, киевское ООО "Укрэкосервис" Максима Игнатенко с ценой 53 тысячи гривен и винницкое ООО "Винэкоресурс" Руслана Кабака с ценой 50 тысяч гривен.

Во время аукциона последние два участника снизили цены до 47 тысяч гривен.

Столичный "Центр управления отходами" киевлянина Александра Возного имеет лицензию на обращение с опасными отходами, а именно на сбор, хранение, обработку и утилизацию отходов с содержанием ртути, аккумуляторов, электроники и т.п. Также у фирмы есть собственная техника и лицензия на внутренние перевозки опасных грузов и отходов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: госзакупкиЧернобыль
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