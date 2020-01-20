Россияне признают, что в них есть политзаключенные, но считают себя свободными

Более 60% россиян уверены, что в России есть политзаключенные, при этом они уверенны в своей свободе.

Источник: опрос Левада-центр

Детали: На вопрос, есть ли, по мнению опрашиваемых, в России лица осужденные за свои политические взгляды или за намерение участвовать в политической жизни, в декабре 2019 года утвердительно ответили 63% респондентов. Это самый высокий показатель с 2004 года. Год назад так считали 50% россиян, а меньше всего в 2007 – 40%.

При этом на вопрос, чувствуют ли себя опрашиваемые свободными людьми, в декабре 2019 года утвердительно ответили 68% россиян. Это на 1% меньше, чем в октябре 2014 года, когда этот показатель со средних 50% прыгнул до 69% и стал самым высоким со времен распада СССР. Так, в июне 1991 года свободными себя считали 43% россиян, в январе 1996 года еще меньше – всего 33%.

Опрос проведен 12 – 18 декабря 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше