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Зеленский посетит форум в Давосе – планирует выступление и ряд встреч

Понедельник, 20 января 2020, 11:37
Зеленский посетит форум в Давосе – планирует выступление и ряд встреч

22 января президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время Давосского форума, говорится в сообщении.

"Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций", - отметили в ОПУ.

Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

Ранее стало известно, что от Украины на форуме зарегистрировалось шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и Дария Каленюк, исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции".

"Европейская правда"

Темы: ЗеленскийУкраина
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